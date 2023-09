Trema la terra in Sicilia, scossa di terremoto nel Siracusano: i DATI dell’INGV

Nuova scossa di terremoto in Sicilia, trema la terra a Carlentini (Siracusa). Il sisma è stato registrato dall'INGV di Roma.

Torna a tremare la terra in Sicilia, precisamente in provincia Siracusa. Un sisma di magnitudo 2.3 è stato localizzato alle ore 2,47 della notte di giovedì 7 settembre, a 8 chilometri Nord-Est di Carlentini.

Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma e, in base alle prime informazioni, non avrebbe causato danni a persone o cose.

Nelle scorse ore, invece, due terremoti di magnitudo 2.0 sono stati registrati rispettivamente alle 00,17 e 00,40 di mercoledì 6 settembre, a due chilometri Nord-Ovest da Tripi, in provincia di Messina. Anche in quel caso, non si sono registrati danni a persone o cose.