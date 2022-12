Terremoto lungo la costa catanese nel pomeriggio, scossa di magnitudo 3.0

Un nuovo sisma interessa la costa catanese: ecco i Comuni situati entro i 20 chilometri dall'epicentro e i dati diffusi dall'Ingv.

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 si è verificato nella zona della costa Catanese (Catania) nel pomeriggio di oggi, domenica 11 dicembre 2022.

Lo conferma il sito ufficiale dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha condiviso un avviso con le prime informazioni relative al sisma.

Terremoto lungo la costa di Catania oggi, 11 dicembre

In particolare, secondo quanto rivelato nell’avviso del Centro Nazionale Terremoti, si sono registrate due scosse nel pomeriggio odierno: la prima alle ore 16.58, la seconda esattamente un’ora dopo, alle 17.58. Fortunatamente, poiché non si è trattato di una scossa particolarmente forte, non si registrano al momento danni o segnalazioni particolari.

Ecco le coordinate geografiche (lat, lon) del terremoto: 37.4850, 15.2380. Il sisma è stato registrato a una profondità di 21 km ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Tra i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro ci sono: Catania, San Gregorio di Catania, Valverde, Acireale, Aci Catena, Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Gravina, Tremestieri Etneo, Viagrande e Mascalucia.

Non si tratta dell’unico evento sismico registrato negli ultimi giorni sull’isola. Proprio lo scorso giovedì, 8 dicembre e giorno dell’Immacolata, un terremoto ha interessato la Sicilia orientale. I cittadini lo hanno avvertito, poco dopo le ore 21, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa e hanno diffuso diverse segnalazioni sui social. L’epicentro è stato localizzato nel capoluogo etneo, nello specifico a pochi chilometri da Mazzarrone.

Fonte immagine: Ingv