Terremoto sull’Etna, scossa di magnitudo 3.1 sul versante Est: i dettagli dell’INGV

Trema nuovamente la terra in provincia di Catania. Un terremoto è stato registrato ieri sera a Zafferana, sul versante Est dell'Etna.

Torna a tremare la terra alle pendici dell’Etna. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella serata di ieri, giovedì 29 giugno, a 1 chilometro a sud del centro abitato di Zafferana Etnea, lungo il versante orientale del vulcano.

Il sisma, localizzato dagli strumenti della Sala Operativa dell’INGV di Catania, è avvenuto alle ore 22.08 ed è stato abbastanza superficiale, con una profondità di appena 8 chilometri. Non si sono registrati danni a persone o cose.

Terremoto Etna, altre scosse in serata

Altre piccole scosse si sono verificate sempre ieri sera, nella stessa zona. In precedenza, due movimenti della terra rispettivamente di magnitudo 2.4 e 2.0 sono avvenuti alle 20.54 e alle 21. Anche in quei casi non ci sono state conseguenze per la popolazione.

Un’altra piccola scossa è stata localizzata alle 22.29 a 2 chilometri Nord da Santa Venerina, sempre in provincia di Catania. La magnitudo, in questo caso, è stata di 2.1.

