“Trema” la terra vicino allo Stretto, scossa nelle prime ore del mattino

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nei pressi di Floresta, in provincia di Messina, nelle prime ore del mattino di venerdì 25 agosto.

Ecco i dettagli rilevati dall’Ingv.

Terremoto in provincia di Messina e lungo la costa calabrese

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma intorno alle ore 4.55 (ora italiana). L’epicentro è a quattro chilometri a sud-est da Floresta, nel Messinese, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.9620, 14.9420 e a una profondità di 35 chilometri. Tra i Comuni più vicini all’epicentro si indicano: Floresta (ME), Santa Domenica Vittoria (ME), Roccella Valdemone (ME), Randazzo (CT), Montalbano Elicona (ME) e San Piero Patti (ME). Data la bassa intensità del sisma, sembra che non sia stato avvertito da molti e che non abbia causato fortunatamente danni.

Quello di Floresta non è l’unico terremoto registrato dall’Ingv nella zona vicina allo Stretto nelle ultime 24 ore. Nella mattina di ieri, 24 agosto, infatti, altre due scosse – rispettivamente di magnitudo 3.1 e 2.3 – sono state avvertite nell’area di Reggio Calabria.

