Terremoto in Cile, scossa di 6.2: si temono gravi danni

Cile nel terrore per una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 gradi Richter registrata in una vasta zona del sud del Paese. La terra ha tremato alle 23,25 locali di ieri (le 3,25 italiane), con epicentro a 5 km a nord-ovest di Lebu. II Sistema nazionale per la prevenzione e la risposta alle catastrofi ha disposto una valutazione di possibili danni a persone, alterazioni dei servizi di base o delle infrastrutture, senza segnalazioni particolarmente rilevanti. Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina (Shoa) del Cile ha escluso la possibilità di uno tsunami.