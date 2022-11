Marche, il terremoto in diretta durante il tg. Il giornalista: “Io vado via” VIDEO

Durante la diretta di Fano Tv si è verificato il terremoto che ha colpito le Marche. Dopo la seconda scossa il giornalista lascia la diretta

La scossa di terremoto che ha colpito le Marche è stata ripresa in diretta durante la rassegna stampa di Fano Tv. Il giornalista in studio stava conducendo quando gli studi dell’emittente locale hanno cominciato a tremare. Il conduttore si è alzato per allontanarsi poi è tornato al suo posto per raccontare del terremoto. Pochi istanti dopo però è stata avvertita una seconda scossa e quel punto ha lasciato lo studio: “Io vado via”.