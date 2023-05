Ancora terremoti nel Catanese, più scosse in diversi punti nel corso della notte

Diverse scosse di terremoto sono state avvertite nel corso della notte nel Catanese. Ecco cos'è successo secondo i dati INGV.

Trema nuovamente la terra in provincia di Catania. Diversi terremoti sono stati registrati nel corso della notte in diverse località del comprensorio etneo e hanno tenuto svegli i residenti.

Le prime due scosse

La prima scossa di terremoto si è verificata 17 minuti dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 18 maggio, e si è verificata a 8 chilometri Nord-Est dall’abitato di Maniace, lungo il versante Nord-Occidentale dell’Etna. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.6 e ha avuto una profondità di 37 chilometri.

Un secondo terremoto si è verificato poi alle 03.22 a 4 chilometri Nord-Ovest da Acireale e ha avuto una magnitudo di 3.2. In questo caso la profondità è stata decisamente superficiale, in quanto avvenuta a zero chilometri.

I terremoti a Santa Venerina

Successivamente si sono verificate altre tre scosse di minore intensità a 2 chilometri Sud-Est da Santa Venerina, ai piedi dell’Etna. Il movimento della terra è stato indicato dagli strumenti dell’INGV con delle magnitudo di 2.5, 2.2 e 2.3 rispettivamente alle ore 03.26, 04.27 e 06.17.

Anche in questo caso si è trattato di scosse molto superficiali, con zero chilometri di profondità. Non si sono registrati, fortunatamente, danni a persone o cose.

Foto di repertorio