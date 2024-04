Pozzuoli, terremoto di magnitudo 2.4: non si registra nessun danno o feriti

Qualche minuto più tardi (17.19) altra scossa nella stessa zona ma di lieve entità (magnitudo 0,9)

Ancora scosse e terremoti in giro per l’Italia. Dopo quella registrata nelle scorse ore ai Campi Flegrei, nella giornata di oggi – sabato 13 aprile – è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.4 in Campania, con epicentro il golfo di Pozzuoli, a Napoli. Un terremoto dalle caratteristiche discretamente importanti e con una profondità stimata di 3.7 chilometri.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Pozzuoli, terremoto di magnitudo 2.4 e altre scosse più lievi nelle ultime ore

Continua a scuotere la terra in Campania, dove nelle ultime ore si sono registrati diversi terremoti di lieve o media entità. L’ultima in ordine di tempo si è registrata oggi – sabato 13 aprile – alle ore 17.14 e l’epicentro della scossa da 2.4 di magnitudo è stato registrato nel golfo di Pozzuoli, a Napoli. Qualche minuto più tardi (ore 17.19) altra scossa nella stessa zona ma di lieve entità, ovvero da magnitudo 0,9. Inoltre, una terza scossa da magnitudo 1.3 è stata registrata anche poco dopo, intorno alle 18,12. Al momento, non si segnalano feriti e danni.