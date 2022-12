Trema ancora la terra alle Eolie, scossa di magnitudo 3.1 a nord di Stromboli

Non si placano i movimenti sotterranei alle isole Eolie. Stamattina l'Ingv ha identificato una nuova scossa di terremoto.

Ancora scosse di terremoto nel Tirreno meridionale, a pochi chilometri di distanza dalle isole Eolie.

Gli strumenti della Sala Sismica Ingv-Roma hanno localizzato un nuovo sisma alle 6,49 di stamattina, lunedì 5 dicembre, a nord dell’isola di Stromboli.

La scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 3.1, con una profondità di 292 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose.

Isole Eolie, 24 ore di paura

Ancora movimenti sotterranei, dunque, nei dintorni dell’arcipelago eoliano dopo gli eventi che hanno contraddistinto la giornata di ieri.

Inizialmente, nelle scorse 24 ore, un altro terremoto di magnitudo 4.6 si era verificato a sud dell’isola di Vulcano ed era stato accompagnato da un breve sciame sismico.

Nel pomeriggio, invece, una forte esplosione era avvenuta a Stromboli a causa di “un flusso piroclastico”, così come sottolineato dall’Ingv. Il fenomeno aveva poi causato la formazione di una piccola onda anomala in mare che non ha provocato danni a persone o cose.