Terremoto Tonga, allerta tsunami dopo una fortissima scossa di 7.1

Fortissimo terremoto al largo di Tonga. Dopo la scossa di magnitudo 7.1 è stata diramata un’allerta tsunami come ha segnalato l’istituto di studi geologici Usgs. La protezione civile neozelandese sta monitorando la situazione.

I livelli di allerta sono 4 e quello che riguarda Tonga è un gradino sotto quello più grave. In sostanza avverte che è previsto o si sta verificando uno tsunami con possibili forti correnti o onde pericolose per chi si trova in acqua o nelle immediate vicinanze; potrebbero verificarsi allagamenti di spiagge e porti.

A gennaio scorso un vulcano sottomarino aveva ricoperto l’isola principale di cenere vulcanica e causato la morte di persone.