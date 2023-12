Terribile incidente a Gela, sette persone ferite

Non è stato facile per i pompieri estrarre dalle lamiere della Panda i cinque occupanti. L'auto infatti dopo l'incidente si è ribaltata.

Il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto a Gela, in via Crispi, intorno alle 3 di notte, è di sette persone ferite. Il sinistro è avvenuto tra una Fiat Bravo e una Panda, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti. Cinque persone erano a bordo della Panda, due invece nella Bravo. Tutti sono stati condotti all’ospedale Vittorio Emanuele, ma sembra che fortunatamente nessuno dei soggetti coinvolti sia in pericolo di vita.

Immediati i soccorsi, ora la ricostruzione dell’incidente

Non è stato facile per i vigili del fuoco estrarre dalle lamiere della Panda i cinque occupanti. L’auto infatti dopo l’incidente si è ribaltata rendendo complicate le operazioni. Intervenute ambulanze del 118, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile di Gela, per i rilievi del caso. Una pattuglia del Commissariato di Polizia ha operato per regolare la viabilità.

Probabile che uno dei due mezzi viaggiasse ad alta velocità, ma le dinamiche del sinistro non sono ancora chiare.