Terribile incidente nel Ragusano: auto si ribalta, c’è un ferito

Bruttissimo incidente sulla strada provinciale 20 a Comiso per Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Un auto, infatti, per motivi ancora da accertare si è ribaltata, intorno alle ore 18 di oggi. L’uomo alla guida, rimasto ferito, è stato traportato al Guzzardi di Vittoria. L’auto, invece, è stata posta sotto sequestro con la polizia municipale di Comiso giunta immediatamente sul posto per effettuare i rilievi del caso.

(Foto: Franco Assenza)