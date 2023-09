VIDEO | Terrore per madre e figlio durante picnic, orso sale sulla tavola e divora cibo

Finito il lauto pranzo, l'orso si è allontanato dalla zona del picnic senza creare alcun danno alle persone

Momenti di terrore per una mamma ed il figlio messicano durante un picnic. La donna e il 15enne stavano trascorrendo ore serene nel Parco Chipinque, a Monterrey, prima dell’arrivo di un orso che si è avvicinato pericolosamente ai due prima di far incetta del cibo presente sul tavolo.

A family was stunned when an intruding bear hopped onto their table to devour their food. The eldest daughter captured the scene as the bear continued munching away in Parque Ecológico Chipinque in San Pedro, Mexico 🇲🇽. The mother, as seen in the video, remained calm, shielding… pic.twitter.com/o47OkJQsNr

— Voyage Feelings (@VoyageFeelings) September 27, 2023