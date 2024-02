Test di Medicina 2024: le modalità di svolgimento, le date e tutte le novità

La prova di accesso alla facoltà di Medicina è alle porte: ecco tutte le informazioni utili.

Novità in merito al test di Medicina 2024: l’ufficialità dal Ministero dell’università e della ricerca sembra essere in dirittura d’arrivo. La firma di Anna Maria Bernini al decreto che sancisce le date e le modalità di svolgimento non c’è ancora, ma la grande riforma da lei anticipata slitterà al 2025.

Il Governo sta, infatti, lavorando per cambiare il sistema d’accesso a medicina dal 2025 e attualmente sul tavolo ci sono due idee: il disegno di legge n. 942 che propone la completa abolizione del numero chiuso e il n. 915 che suggerisce l’eliminazione del limite massimo di iscrizioni, con l’implementazione di un semestre iniziale.

Test di Medicina 2024: cosa c’è da sapere

In attesa dell’ufficialità da parte del Miur, vediamo insieme quali sono le novità per l’anno 2024.

Le date della prova

Le date del test di Medicina 2024 variano a seconda se si tratti di un ateneo pubblico o privato.

La prova per l’accesso a medicina negli atenei pubblici si svolgerà in due diverse giornate: il 28 maggio e il 30 luglio prossimi. Gli studenti dovranno ovviamente aspettare l’uscita del decreto del Miur iscriversi al test. Sarà necessario andare sul portale dell’università scelta e leggere il bando di ammissione al corso di laurea, consultare le date disponibili e registrarsi al portale Cisia. Infine, pagare il contributo.

Per quanto riguarda gli atenei privati, ecco le date scelte:

Test medicina Humanitas 2024: 2 febbraio e 8 marzo;

Test medicina Unicamillus 2024: 9 e 16 febbraio;

Test medicina Libera Università Mediterranea 2024: 26 febbraio e 26 marzo

Test medicina Università degli Studi di Enna Kore 2024: 15 e 16 marzo, 12 e 13 aprile;

Test medicina Cattolica in inglese: 18 marzo;

Test medicina Cattolica in italiano: dal 29 febbraio al 2 marzo 2024; dal 18 al 20 aprile 2024;

Test medicina Università Vita-Salute San Raffaele: 23 e 24 febbraio 2024, 22 e 23 marzo 2024.

Numero di domande e durata del test di Medicina 2024

Il test di medicina 2024 sarà uguale per tutti e consisterà in 60 domande a risposta multipla, e non più 50 come nello scorso anno, da risolvere nell’arco di 100 minuti, così suddivise:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi;

5 domande di ragionamento logico;

23 domande di biologia;

15 domande di chimica;

13 domande di matematica e fisica.

Ogni domanda presenterà cinque possibili scelte, di cui soltanto una giusta. Per ogni risposta corretta saranno assegnati 1,5 punti, mentre ogni risposta sbagliata farà perdere 0,4 punti. In caso di mancata risposta i punti assegnati saranno zero.

Al contrario dello scorso anno, il test sarà effettuato su carta. Le domande proposte saranno scelte tra 4.000 quesiti condivisi dal Cisia, il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, in una banca dati pubblica che gli studenti e le studentesse potranno utilizzare per prepararsi in vista dell’esame. Questo, però, sarà possibile solo a partire da 20 giorni prima di ogni prova, cioè dall’8 maggio 2024 per il test del 28 maggio e dal 1 luglio 2024 per il test del 20 luglio.

Il punteggio equalizzato: cos’è e come si ottiene?

Al candidato che ha sostenuto il test è assegnato un punteggio equalizzato che si ottiene sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e il coefficiente di equalizzazione della prova, cioè un numero che misura la difficoltà della prova.