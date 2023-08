Tiene una pistola in casa senza permessi, arrestato 44enne del Ragusano

I sospetti dei carabinieri di Comiso si sono rivelati fondati: l'uomo teneva in casa una pistola scacciacani modificata.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai reati in materia di armi del Comando Provinciale dei carabinieri di Ragusa.

In particolare, nella mattinata del 3 agosto, i carabinieri della Stazione di Comiso hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di P.C., di 44 anni.

La perquisizione

L’attività trae origine da una notizia che i militari aveva acquisito nei giorni precedenti ed in cui erano stati rappresentati indizi sull’esistenza di un’arma clandestina, illecitamente modificata, ed occultata all’interno dell’abitazione del comisano.

Dagli elementi acquisiti, i militari della Stazione di Comiso hanno deciso di procedere a un controllo dell’abitazione eseguendo una perquisizione dell’immobile alla ricerca dell’arma.

Il ritrovamento della pistola

L’approfondita attività dei carabinieri ha permesso di riscontrare la fondatezza della notizia poiché è stata trovata, nascosta nell’abitazione, una pistola scacciacani modificata per l’utilizzo di munizioni letali di calibro 6,35.

I carabinieri, preso atto dell’esistenza dell’arma e contestualmente dell’assenza di titoli per che ne giustificassero la detenzione, esperite le formalità di rito, hanno deferito l’uomo in stato di arresto in flagranza di reato per detenzione clandestina di arma, sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo.