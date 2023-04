Fumogeno contro la tifoseria ospite, ancora violenza allo stadio: denunciato 30enne

Ancora in corso le attività per identificare altri tifosi violenti.

Il valore dello sport ci viene insegnato fin da piccoli, ma non tutti, purtroppo, lo apprendono. È il caso di un tifoso violento di 30 anni, denunciato per il comportamento tenuto allo stadio “Angelino Nobile” in occasione dell’incontro di calcio tra SS Leonzio e A.S.D. Siracusa calcio.

L’episodio si è svolto lo scorso 16 aprile.

Tifoso violento allo stadio “Angelino Nobile”, denunciato

Le strategie adottate nell’azione di contrasto al fenomeno della violenza negli stadi da parte della Polizia di Stato hanno dato i loro frutti nel bloccare, sin dall’inizio, l’azione di facinorosi, evitando così il peggio.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini hanno denunciato un uomo di 30 anni il quale, in occasione dell’incontro di calcio tra la SS Leonzio e la A.S.D. Siracusa calcio 1924, disputatosi il pomeriggio del 16 aprile allo stadio “Angelino Nobile”, ha lanciato un fumogeno al passaggio della tifoseria ospite.

Sono ancora in corso attività volte all’individuazione di altri tifosi violenti che si sono distinti per svariati atti di inottemperanza.

