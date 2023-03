L’ennesima challenge virale e pericolosa su TikTok: Antitrust contro sfida “cicatrice francese”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della società che gestisce il noto social: ecco perché.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della società irlandese TikTok Technology Limited: all’origine del provvedimento vi sarebbe una nuova pericolosa challenge virale, la sfida “cicatrice francese“.

Ecco di cosa si tratta e i motivi del provvedimento.

La sfida virale “cicatrice francese” e l’Antitrust contro TikTok

L’Antitrust avrebbe deciso di avviare l’istruttoria dopo aver constatato la presenza sulla piattaforma social di numerosi video di ragazzi che adottano comportamenti autolesionistici. In particolare, la sfida “cicatrice francese” consiste nel darsi forti pizzicotti fino a lasciare segni, anche profondi, sulla pelle.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, TikTok – piattaforma, tra l’altro, non nuova ai procedimenti a tutela della privacy – non utilizzerebbe adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati. E non applicherebbe neanche le Linee Guida da seguire nel caso di pubblicazione di contenuti pericolosi (comprese le sfide e tutto ciò che potrebbe provocare comportamenti autolesionisti o perfino istigare al suicidio). L’Antitrust evidenzia anche come l’algoritmo che permette il funzionamento di TikTok possa mostrare facilmente contenuti non idonei a persone fragili e/o minori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha anche svolto un’ispezione nella sede italiana di TikTok.

Immagine di repertorio