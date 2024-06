Tim alla ricerca di nuovo personale, come presentare la candidatura

Dagli esperti di marketing agli sviluppatori di programmi: tante occasioni per i giovani

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore delle telecomunicazioni, il marchio Tim mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Tim, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e varino in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercate sono le seguenti:

Sviluppatori e programmatori

Esperti di marketing e comunicazione

Esperti di customer service

Project manager

Esperti di cybersecurity

Tim, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza

Conoscenza del settore

Competenze tecniche

Abilità comunicative

Orientamento al cliente

Flessibilità e adattabilità

Lingue straniere

Come candidarsi

Coloro che vogliono candidarsi per una delle posizioni aperte possono visitare la Lavora con noi sul sito ufficiale.

