VIDEO | Tir abbatte muro ed entra in una casa, ferito il conducente: illesi i residenti

Momenti di paura per i residenti di un’abitazione a Zimella, in provincia di Verona. Per cause da chiarire il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che ha finito la corsa abbattendo il muro di una casa.

L’intervento dei vigili del fuoco

Ferito il conducente, illese le due persone residenti nell’abitazione. Lanciato l’allarme, sul luogo del curioso incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Verona che hanno hanno rimosso il mezzo pesante e messo in sicurezza l’area.