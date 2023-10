Titanic, il retroscena hot: Kate Winslet si presentò nuda al primo appuntamento con DiCaprio

Emergono retroscena piccanti ad oltre 25 anni dalle riprese di "Titanic": ecco come fu il primo appuntamento tra i due protagonisti

Tra i migliori film della storia del cinema mondiale, Titanic continua a costituire una pietra miliare anche a distanza di 25 anni dall’uscita nelle sale di tutto il globo.

Sul kolossal di James Cameroon continuano ad emergere sempre nuovi retroscena o dettagli legati alle riprese effettuate ormai 5 lustri fa.

Talvolta anche piccanti, hot.

Il retroscena sul primo incontro tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet durante le riprese di Titanic

Come dimenticare i protagonisti del film, ossia Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, all’epoca agli esordi e in rampa di lancio verso una carriera che oggi vede loro come stelle affermate ad Hollywood?

Ebbene, la coppia si conobbe poco prima delle riprese della pellicola.

La confidenza tra loro non fu immediata a causa del fatto che entrambi erano ancora molto giovani e poco avvezzi a fare scene di intimità all’interno dei film.

Proprio per questo motivo, la Winslet decise di fare una “terapia d’urto” nel momento in cui conobbe il collega.

Kate Winslet si presentò nuda davanti a DiCaprio

Cosciente di dover essere, ad un certo punto del film, nuda davanti a lui, decise di sorprenderlo già da subito, presentandosi già senza vestiti.

Questo, ovviamente, portò ad un livello di confidenza nuovo tra loro che superò qualsiasi tipo di rapporto che si potesse creare con altre co-star. Forse, proprio per questo motivo, i due sono amici da così tanti anni e il loro rapporto non ha mai vacillato. All’epoca della produzione del film svilupparono un rapporto simile a quello di un fratello e di una sorella.