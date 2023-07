Tiziano Ferro in concerto a Messina, le disposizioni del Comune per sicurezza e viabilità

Le disposizioni del Comune di Messina in merito al concerto di Tiziano Ferro che si svolgerà domani nella città peloritana.

Il Comune di Messina ha disposto una serie di provvedimenti legati alla viabilità e alla sicurezza in occasione del concerto di Tiziano Ferro che si svolgerà domani in città.

Tiziano Ferro a Messina, il Piano del Comune

In occasione del concerto di Tiziano Ferro, in programma domani, martedì 4 luglio, alle ore 21.15, al “Franco Scoglio” in località San Filippo, al fine di garantire in sicurezza l’afflusso e soprattutto il deflusso degli spettatori, il piano della viabilità in zona stadio adottato con ordinanza del Servizio comunale Mobilità urbana ha disposto a partire già dalle ore 17 di oggi, lunedì 3 sino alle 03 di mercoledì 5, il divieto di sosta nella strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo” (via degli Agrumi), su entrambi i lati, con rimozione coatta”.

I divieti di transito

“Dalle 8 di domani martedì 4 alle 03 di mercoledì 5, il divieto di transito nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S. 114) ed il plesso del Palasport San Filippo, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di motocicli e ciclomotori privati diretti all’area di parcheggio del Palasport S. Filippo (denominata area blu, per una capienza massima di n. 400 tra motocicli e ciclomotori), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e dei veicoli autorizzati”.

“L’accesso dei suddetti veicoli sarà consentito impegnando la via Adolfo Celi (ex S.S. 114) e successivamente la corsia lato nord della strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo” (via degli Agrumi), provvedendo alla chiusura con presidi a cura della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato e con la collocazione di idonee barriere, dalle 8 di domani martedì 4 alle 03 di mercoledì 5 l’accesso alla strada arginale dai varchi della via dei Gelsomini, della via delle Essenze e della via Noria”.

Interdetto il transito veicolare

“Inoltre dalle 8 di domani, martedì 4 alle 03 di mercoledì 5 sarà interdetto il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport San Filippo, in direzione dello stadio, con apposizione di idonee barriere e presidi a cura della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato”.

L’elenco completo delle disposizioni è presente sul sito web del Comune di Messina (clicca qui).

Foto di repertorio