Torino, Cannavacciuolo offeso allo stadio davanti al figlio: “Ciccione e cuoco di m**”

Brutti cori da parte dei tifosi granata all'indirizzo del noto chef napoletano che risponde per le rime

Brutto episodio durante Torino-Napoli, match di serie A, giocatosi ieri allo stadio Olimpico Grande Torino. Mentre era sugli spalti con il figlio, lo chef Antonino Cannavacciuolo, grande tifoso azzurro, è stato preso di mira da alcuni tifosi granata con beceri cori.

“Cuoco di me..a” e “Ciccione di m..a”, alcune delle frasi ingiuriose rivolte allo stellato di Vico Equense, che ha reagito indicandoli, come si vede in un video che sta girando sui social (Tik Tok in particolare) in queste ore.