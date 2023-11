Oggi torna la “Colletta alimentare”, 12mila pettorine arancioni nei supermercati siciliani

In tutta l’Isola si terrà l’iniziativa solidale promossa da Fondazione Banco Alimentare. Gli alimenti donati saranno distribuiti a 724 organizzazioni che sostengono 284 mila persone

CATANIA – Un appuntamento che, da 27 anni, si rinnova ogni mese di novembre e che cresce, così come a crescere sono le richieste di aiuto. Oggi torna nei supermercati la Colletta alimentare, organizzata dal Banco alimentare onlus per raccogliere cibo e alimenti da donare a quelle associazioni che si occupano di sostenere gli indigenti. Che, stando ai numeri diffusi dalle principali realtà caritatevoli e solidali, sono in aumento vertiginoso in particolare dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia e la successiva inflazione che sta mettendo a dura prova anche chi un reddito ce l’ha.

“La Colletta Alimentare è un gesto semplice – afferma il presidente del Banco Alimentare della Sicilia OdV, Pietro Maugeri – con il quale cerchiamo di rispondere a un bisogno offrendo un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Rispondere al bisogno materiale di chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena – aggiunge – richiama il bisogno di significato di ciascuno di noi”.

Oltre 11 mila supermercati aderiscono alla Colletta alimentare

Oltre 11.000 i supermercati che aderiscono all’iniziativa in tutta Italia, oltre 140.000 volontari riconoscibili dalla pettorina arancione; numeri enormi che si ripetono in Sicilia dove i volontari coinvolti sono circa 12 mila e i supermercati coinvolti 1.140. Qui si potranno acquistare alimenti a lunga conservazione da donare: pasta, pelati, zucchero ma soprattutto tonno, carne in scatola e alimenti per i bambini, tra i più colpiti dall’aumento dei prezzi.

Gli alimenti raccolti saranno in seguito distribuiti alle migliaia di organizzazioni sparse per il territorio, partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, ecc). Durante la #Colletta22 sono stati raccolti 712 mila pasti distribuiti a 724 strutture caritative convenzionate attraverso la Rete Banco Alimentare siciliana che assiste, quotidianamente, 284mila persone. Numeri enormi che danno da soli la misura del fenomeno della povertà ma anche della grandissima rete di solidarietà che, come sostenuto da tanti, rappresenta davvero la spina dorsale sulla quale si regge il Paese.

Il racconto della volontaria Marianna Vita

Una rete che trova tessitori anche nei luoghi più impensabili e che evidenzia come la spinta ad aiutare gli altri sia ancora più forte quando si parla di sostegno alimentare. Si inserisce in questo quadro la storia che ci ha raccontato Marianna Vita. Catanese, da anni volontaria per il Banco Alimentare è insegnante nella scuola di un Istituto Penitenziario per minori. Ha tentato di coinvolgere i suoi studenti che, in carcere, hanno poco o nulla. Solo una paghetta per comprare qualche dolciume. Dopo una prima risposta negativa, anche i ragazzi di Marianna hanno deciso di partecipare alla Colletta: “Sono arrivati in classe carichi di buste con dentro merendine, cioccolata, biscotti e tanto altro – ci racconta. Se ci sono bambini che hanno bisogno, non possiamo voltarci indietro anche a costo di rinunciare al nostro pacco brioche settimanale”.

Benedetta Parodi madrina della manifestazione del 2023

“In questa occasione – commenta la conduttrice – mi unisco all’invito a compiere un gesto semplice, concreto e alla portata di chiunque. Aderisco da sempre, ma quest’anno sono ancora più felice di aver aiutato gli amici di Banco Alimentare partecipando anche allo spot tv e li ringrazio per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa” – conclude Benedetta Parodi.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.