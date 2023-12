Torna “We Will Rock You” a Ragusa, Palermo e Catania

Lo spettacolo sui Queen tra i più rappresentanti al mondo

PALERMO – L’amore per un patrimonio musicale straordinario e intramontabile come quello dei Queen, l’importanza della libertà di pensiero, la volontà di cambiare un destino che sembra già scritto, il potere salvifico del rock and roll: tutto questo e molto altro è “We Will Rock You”, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, che, dopo aver collezionato 35mila presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023, tornerà in Italia con nuove date nelle principali città.

Un rinnovato gruppo di performer si sta preparando a travolgere ancora una volta gli spettatori con tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente live da un’eccezionale band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo tra coreografie esplosive, emozioni, risate e la voglia di saltare sul palco per ballare insieme ai protagonisti.

Prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per BarleyArts e per la regia di Michaela Berlini, “We Will Rock You” si è dimostrato un grande successo di pubblico e critica, capace di rinnovarsi di stagione in stagione grazie alla storia visionaria e attuale che porta in scena e a una galleria di indimenticabili personaggi, un gruppo di ribelli in un futuro distopico dove la musica è stata bandita, alle prese con frustrazioni e sogni, accomunati dalla voglia di resistere alle forze del conformismo e di combattere per un futuro migliore.

Alle repliche già annunciate in alcune delle principali città italiane, si aggiungono ora nuove date in Sicilia nel 2024: Ragusa (5 gennaio, Teatro Duemila); Palermo (7 gennaio, Teatro Golden); Catania (9 gennaio, Teatro Metropolitan). Organizzate da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti per i nuovi spettacoli sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

A interpretare questa grande storia d’amore per la musica e per la libertà sarà un cast straordinario e in parte rinnovato che continuerà ad infiammare a tempo di rock intere platee, animate da giovani e meno giovani, raccontando la speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto e del potere salvifico del rock and roll.

Come sempre, il ritmo della narrazione avrà come motore trainante i più grandi successi dei Queen cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.