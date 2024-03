Offre torta all’hashish a pranzo ai colleghi: 4 intossicati finiscono in ospedale

Un uomo ha preparato una torta farcita di hashish da offrire ai colleghi in pausa pranzo: in 4 si sono sentiti male finendo in ospedale

Ha offerto una torta all’hashish in pausa pranzo, ma quattro colleghi si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. L’allarme è scattato per una sospetta intossicazione, quando quattro dipendenti della stessa azienda hanno accusato malori e sono intervenuti i sanitari del 118 che, visitandoli, hanno riscontrato gli stessi malesseri.

“Forse ho esagerato con lo stupefacente”

Alla fine i quattro hanno spiegato di essersi divisi una torta all’hashish, preparata da uno dei colleghi e offerta a fine del turno di lavoro. L’episodio è avvenuto in una ditta di Mairano, in provincia di Brescia. Tutti e quattro sono stati portati per controlli in ospedale. L’operaio-pasticcere ha ammesso: “Forse ho esagerato con lo stupefacente”.