Toyota si schianta contro un cancello: marito e moglie muoiono incastrati tra le lamiere

Il terribile incidente questa mattina a Pozzo D'Adda vicino Milano: troppo gravi le ferite riportate dalle vittime

Morti sul colpo, a causa delle gravissime ferite riportate in seguito al terribile incidente verificatosi nella mattinata dopo le 11, in via Roma a Pozzo D’Adda vicino Milano. Sfortunati protagonisti un uomo e una donna di 66 e 70 anni, la cui vettura, una Toyota C-HR grigia, dopo essere finita fuori strada per cause ancora da accertare, ha abbattuto una parte della cancellata di un’abitazione.

A intendere che la situazione fosse gravissima sono stati i soccorritori. Dopo lo scontro, i due viaggiatori sono rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo. L’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato quattro equipaggi tra ambulanze, automedica ed elisoccorso. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale, con l’Aps di Gorgonzola, arrivano a sirene spiegate per cercare di estrarre il prima possibile la coppia dall’abitacolo. Per i due, però, non c’era più nulla da fare.