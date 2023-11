Tra dipendenze e rinascite, il racconto di Carolina Bocca

Li chiama “adolescenti spettinati” Carolina Bocca autrice del libro - Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio -, edito da Mondadori.

Li chiama “adolescenti spettinati” Carolina Bocca autrice del libro – Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio -, edito da Mondadori. Una biografia su suo figlio Seba, voluta per lasciare memoria sugli anni difficili del ragazzo durante la sua adolescenza.

Anni dettati dalla dipendenza alla marijuana, anni di ribellione ai genitori, alla scuola, alla sua stessa vita.

Con grande umiltà Carolina si racconta durante l’intervista e pone l’accento su quanto una famiglia “disfunzionale” incida sul percorso educativo di un figlio e di quanta responsabilità abbiano anche i genitori. “Non è sempre e solo colpa dei figli”, tiene a sottolineare.

Un’assunzione di responsabilità che durante la lotta per salvare Seba la porta a chiedere aiuto, a guardarsi dentro e infine a conseguire un Master in Counseling Sistemico Familiare di tre anni.

La nuova vita: da imprenditrice a Counselor

Una storia di sofferenza e di vittoria in cui mettendosi in gioco a seguito dell’esperienza vissuta decide di abbandonare per sempre la sua carriera professionale di imprenditrice per diventare una Counselor, permettendo così di mettere a fruizione degli altri l’esperienza del suo percorso e aiutare chi sta vivendo il suo stesso problema.

Oggi Carolina è volontaria attiva e testimonial della Fondazione Ema Pesciolinorosso, Autrice e Counselor Sistemica Familiare Co-Costruzionista si dedica con passione e impegno a migliaia di genitori in fatica con i propri figli presso il Centro Terapeutico Montevideo19 di Milano.

Seba, si è laureato qualche anno fa e oggi conduce una vita dignitosa piena di soddisfazioni professionali e personali.

Nicoletta Fontana