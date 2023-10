Paura sulla A19, pullman in fiamme: traffico in tilt

Traffico bloccato e disagi nel tratto tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Ecco l'avviso dell'Anas.

Si registrano rallentamenti del traffico sulla A19 Palermo – Catania per la presenza di un pullman in fiamme tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano (CL).

Sul posto Anas e vigili del fuoco per gestire la viabilità.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 – Traffico sbloccato, permangono rallentamenti.

Nella nota Anas si legge: “Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo per la presenza di un pullman in fiamme al chilometro 90,200, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

