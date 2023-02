Traffico bloccato sulla Statale 116, neve e mezzi pesanti senza catene

La nota Anas sulla viabilità lungo la Statale 116 Randazzo - Capo d'Orlando.

Traffico bloccato sulla Statale 116 Randazzo – Capo d’Orlando, nel territorio di Santa Domenica Vittoria (Messina) per i mezzi pesanti sprovvisti di catene da neve.

Ecco il comunicato Anas sulla situazione nella strada. Si ricorda che il personale si trova in queste ore sulle strade provinciali e regionali di tutta la Sicilia per ripristinare la viabilità dopo le nevicate e l’ondata di maltempo dello scorso 9/10 febbraio.

“Sulla strada statale 116 Randazzo – Capo d’Orlando il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 10,200, a Santa Domenica Vittoria (ME), per la presenza di mezzi pesanti sprovvisti di catene da neve. Il personale di Anas è in azione con i mezzi spazzaneve e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”, si legge nella nota.

