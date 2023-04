Tragedia ad Avola: ritrovato in mare il corpo del 34enne che aveva salvato i due giovani

Drammatico epilogo per il ragazzo che nel pomeriggio di ieri aveva salvato miracolosamente due minori caduti in acqua ad Avola

Le ricerche, proseguite fino al primo pomeriggio odierno, hanno avuto l’esito che nessuno avrebbe voluto. .

Intorno alle 14.50, infatti, è stato rinvenuto in mare il corpo di Vito Bugliarello, il giovane 34enne che ieri pomeriggio si era tuffato in acqua dalla spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, per provare a portare in salvo due minori in difficoltà per la corrente

I ragazzini sono riusciti a tornare a riva, anche grazie all’aiuto dell’uomo, del quale invece si sono perse subito dopo le tracce.

A rintracciare e a recuperare il corpo il nucleo sommozzatori, mandato questa mattina da Reggio Calabria per le ricerche.

La vittima-eroe è stata ritrovata incastrata tra gli scogli

Lo sfortunato Vito Bugliarello è stato recuperato ad una quarantina di metri di profondità dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo quanto appreso da fonti vicine alla Capitaneria di Porto che hanno operato sul posto, la vittima è stato trovata incastrata tra gli scogli.

Secondo alcuni testimoni oculari ieri l’uomo, dopo aver visto i due ragazzini finire in mare – forse scivolati dopo essersi sporti troppo per scattare un selfie – avrebbe legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso i ragazzini: uno di loro sarebbe riuscito a mettersi in salvo, aiutando anche il compagno.

Fatali le ferite che gli avrebbero impedito di nuotare

Il 34enne, pero’, sarebbe scivolato in acqua: gli inquirenti sospettano che possa essersi procurato delle gravi ferite che gli avrebbero impedito di nuotare.

Poco dopo, l’eroe si è progressivamente allontanato dalla costa: qualcuno lo avrebbe visto inabbissarsi.

Straziante il dolore dei familiari, che hanno seguito costantemente le ricerche conclusesi poi con il drammatico epilogo.

La salma nelle prossime ore verrà trasferita all’obitorio dell’ospedale di Avola.

Il cordoglio del sindaco di Floridia

“Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo.

Sì, Floridia perde uno dei suoi figli migliori – le parole di cordoglio del sindaco del comune di Floridia, Marco Carianni – A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre! Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti! Noi, nel nostro piccolo, vi staremo vicino. E non con i fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia”.