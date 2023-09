Tragedia nell’Agrigentino, 22enne trovata morta in casa dai genitori

Sono ore di dolore a Siculiana, nell'Agrigentino, per il ritrovamento di una 22enne trovata morto in un'abitazione.

Tragedia a Siculiana, in provincia di Agrigento, dove una giovane di 22 anni sarebbe stata ritrovata morta in casa. A compiere la scoperta, così come riportano i colleghi di Agrigento Notizie, sarebbero stati gli stessi genitori della ragazza.

I soccorsi e la morte

I coniugi, vedendo la figlia riversa a terra, hanno immediatamente chiamato i soccorsi per riuscire a salvarle la vita. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si sarebbe rivelato inutile.

A quanto pare, la 22enne soffriva di problemi di salute di tipo neurologico. In base a un primo riscontro, la morte della giovane sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

Maggiori informazioni su quanto accaduto in queste ore a Siculiana potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.