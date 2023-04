Tragedia al centro commerciale: 56enne accusa malore fatale sotto gli occhi degli amici

Nonostante il sopraggiungere tempestivo dei sanitari del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un malore improvviso, sabato 22 aprile 2023, all’interno del centro commerciale 45° Nord, in via Fortunato Postiglione 1 a Moncalieri (TO), si porta via un 56enne di nazionalità rumena. L’uomo, che con gli amici si trovava vicino alla pista di go-kart, si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Nulla da fare

Gli amici hanno subito richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso ma, nonostante la tempestività degli stessi, per lui non c’è stato nulla da fare.