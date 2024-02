Tragedia a Carlentini: morta la donna travolta sulle strisce

Non ce l'ha fatta la donna di 61 anni travolta ieri pomeriggio mentre attraversava la strada: aperta indagine per omicidio stradale

Tragedia a Carlentini, in provincia di Siracusa. Non ce l’ha fatta, infatti, la donna di 69 anni investita ieri dal conducente di un’auto in via del Mare.

La dinamica dell’incidente

La vittima stava attraversando la strada quando è stata investita: il conducente dell’auto incriminata si è fermato a prestare aiuto e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale di Lentini: le ferite, tuttavia, si sono rivelati troppo gravi e la donna è deceduta.

Le indagini e l’inchiesta per omicidio stradale



Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Da accertare anche eventuali responsabilità. Intanto la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

