Tragedia in casa: bimbo di 6 mesi muore incastrato tra letto e comodino

Dramma in provincia di Torino: il piccolo è caduto accidentalmente dal letto mentre dormiva con la mamma ed è morto soffocato

Terribile tragedia a Nichelino, provincia di Torino.

Un neonato di soli 6 mesi, infatti, è morto soffocato dopo essere caduto dal letto dove stava riposando con la madre, restando incastrato tra il comodino e il letto.

Il drammatico fatto sarebbe accaduto nella notte tra venerdì e sabato: secondo quanto riferito dal Corriere Torino, i carabinieri avrebbero già escluso qualsiasi tipo di violenza.

Bimbo morto per soffocamento

Stando a quanto appreso, sarebbe stato il medico legale ad appure la causa della morte, individuata nel soffocamento dovuto alla caduta.

Il piccolo, infatti, sarebbe scivolato per poi restare intrappolato: la mamma lo ha trovato esanime alle 5 del mattino, ha chiamato subito i soccorsi ma per il neonato non c’era già più nulla da fare.

L’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bambino nei prossimi giorni.