Tragedia nel Catanese: imprenditore urta cavi elettrici e muore folgorato

Tragedia a Misterbianco dove un imprenditore di 69 anni ha perso la vita urtando dei cavi elettrici mentre si trovava alla guida di una gru

Misterbianco piange la scomparsa di Salvatore Di Franco, noto imprenditore nel settore dei mezzi pesanti, deceduto tragicamente in un incidente sul lavoro all’interno dell’azienda di contrada Sieli dove lavorava. La vittima avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 13 marzo.

L’uomo è rimasto folgorato

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto folgorato mentre era alla guida di una gru. Avrebbe, infatti, urtato dei cavi elettrici nel tentativo di posizionare un container. Durante la manovra, per cause ancora in corso d’accertamento, si sarebbe consumata la tragedia. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso e la corsa al Cannizzaro di Catania, il 69enne è morto in Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono apparse da subito gravi.

