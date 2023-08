Tragedia in montagna: alpinista precipita per oltre 20 metri e muore

Ermanno Salvaterra, 68 anni, ha perso la vita mentre si trovava sul Campanile Alto con un cliente quando è precipitato per circa 20 metri.

Tragedia in montagna, sulle Dolomiti di Brenta.

L’alpinista Ermanno Salvaterra, guida alpina di 68 anni, ha perso la vita mentre si trovava sul Campanile Alto con un cliente quando è precipitato per circa 20 metri. Salvaterra era molto conosciuto a livello internazionale per le sue imprese alpinistiche in Patagonia, in particolare sul Cerro Torre, e per la sua conoscenza delle vette delle Dolomiti di Brenta.

La dinamica della tragedia

Ermanno Salvaterra procedeva come primo di cordata, si trovava ad una quota di 2.700 metri, nella parte finale della via Hartmann/Krauss, quando è precipitato, probabilmente per il cedimento di un appiglio. La chiamata al Numero unico per le emergenze del Trentino è arrivata alle 14:15. Sul posto sono stati trasferiti in elicottero i tecnici del Soccorso alpino. La salma è stata recuperata e portata a Madonna di Campiglio. I soccorritori hanno trasferito a valle anche il compagno di cordata dell’uomo.