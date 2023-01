Tragedia in Nepal, trovata scatola nera aereo precipitato

Le autorità nepalesi hanno ritrovato la scatola nera dell'aereo precipitato con 72 persone a bordo, tra cui 68 passeggeri

Le autorità nepalesi hanno ritrovato la scatola nera dell’aereo della Yeti Airlines precipitato con 72 persone a bordo, tra cui 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Lo riporta l’agenzia di stampa Ani citando un funzionario dell’aeroporto di Kathmandu e spiegando che la scatola nera sarà utile per individuare le cause del disastro.

L’aereo Atr 72, con 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, era partito da Kathmandu ed era diretto a Pokhara, quando si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto e il nuovo aeroporto internazionale della città. Tra i passeggeri vi erano 15 stranieri: cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani, un australiano, un francese, un argentino e un irlandese. Il governo ha annunciato una giornata di lutto per oggi, lunedì 16 gennaio, in ricordo delle persone morte nell’incidente aereo. La decisione è stata presa nell’ambito di una riunione di gabinetto di emergenza.