Tragedia in strada: giovane ciclista muore travolta da un tir

La vittima stava transitando con la sua bicicletta quando è stata travolta in pieno da un tir guidato da un 54enne adesso in stato di shock

Dramma in strada a Milano.

Una ragazza di 28 anni è stata investita e uccisa da un autocarro mentre si trovava in bicicletta in viale Caldara, nei pressi di piazza Medaglie d’Oro, in una zona del centro della città.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia locale. L’autista del tir, un uomo di 54 anni, ferito in maniera lieve, è stato portato all’ospedale Policlinico in stato di shock.

La vittima, Francesca Quaglia, è stata agganciata mentre si trovava a sinistra del camion.

La ricostruzione della tragedia

Secondo la ricostruzione la donna è ripartita alla sinistra del mezzo, all’altezza di un semaforo, finendo sotto le ruote anteriori del camion.

Il mezzo l’ha trascinata per alcuni metri prima che l’autista se ne accorgesse.

Il conducente sarà ora indagato per omicidio stradale e la Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.