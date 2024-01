Tragedia in casa, incendio killer a Enna: morto 73enne

La vittima è un ex barista, che non sarebbe riuscito a sfuggire alle fiamme in tempo.

Tragedia nel centro storico di Enna: in seguito a un terribile incendio nella propria casa, è morto il 73enne Salvatore Carbone.

Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica di quanto accaduto.

Incendio killer in casa a Enna, morto Salvatore Carbone

Rimane ancora da verificare la dinamica dei fatti. Le fiamme avrebbero avvolto l’abitazione della vittima – un ex barista in pensione di 73 anni -, situata in via Sant’Onofrio. Il rogo sarebbe partito dalla camera da letto e si sarebbe esteso in breve tempo, rivelandosi fatale per Carbone.

Ancora da chiarire la causa scatenante del rogo: l’ipotesi più accreditata è che all’origine della tragedia vi sia lo scoppio di una bombola dell’ossigeno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Nulla da fare per il 73enne, deceduto per le conseguenze del rogo.

Paura in una palazzina a Siracusa

Un altro incendio, fortunatamente con conseguenze meno gravi, si è registrato pochi giorni fa in una palazzina di Siracusa. Secondo le prime informazioni, a scatenare le fiamme sarebbe stato un improvviso corto circuito nell’abitazione, situata al primo piano dello stabile. Il proprietario dell’immobile – che si trovava in casa – sarebbe riuscito a uscire in tempo.

Immagine di repertorio