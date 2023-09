Tragedia a Mongerbino, turista spagnolo cade da scogliera e muore

Il corpo è stato recuperato e trasportato su un gommone dai sommozzatori nel molo 4 venti nel porto di Palermo

Tragedia a Mongerbino, in provincia di Palermo. Un turista spagnolo di 28 anni ha perso la vita cadendo da una scogliera. Nel tardo pomeriggio di ieri (18 settembre) una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio e del nucleo sommozzatori sono intervenute in località a Mongerbino, nel territorio del Comune di Bagheria, per il soccorso di un uomo caduto dalla scogliera.

L’intervento dei sommozzatori

I sommozzatori hanno raggiunto la base della scogliera riuscendo a individuare il 28enne, deceduto nella caduta, cosi’ come constatato dal personale del 118 giunto sul posto. Il corpo è stato recuperato dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e trasportato su un gommone dei sommozzatori nel molo 4 venti nel porto di Palermo.