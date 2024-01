Tragedia in montagna: 16enne trovata morta assiderata

Il corpo di una giovane turista è stato trovato senza vita in un bosco di montagna: il cellulare della 16enne si è spento per il freddo rendendola irreperibile

Tragedia infinita ad altra quota. Una turista tedesca di 16 anni, infatti, è stata trovata senza vita in un bosco sopra San Candido, in Alta Val Pusteria in Alto Adige. A determinarne la morte, secondo quanto stabilito dall’autopsia, sarebbe stato l‘assideramento, considerata anche l’assenza di traumi sul corpo della giovane vittima. All’alba la ragazza aveva lasciato il maso, nel quale soggiornava con i genitori per un periodo di vacanze, per fare una passeggiata.

La scomparsa

L’allarme è scattato in mattinata quando la giovane non ha fatto rientro. La telefonata dei genitori ha mobilitato decine di uomini tra Soccorso alpino di San Candido, quello della Guardia di Finanza, unità cinofile, vigili del fuoco volontari, elicotteri e droni. Poi il tragico epilogo. La salma della 16enne è stata infine trovata, poco lontano dal maso, sotto un sentiero ai piedi di un pendio non particolarmente ripido e non distante dal sentiero a circa 1.400 metri a Monte San Candido.

Il cellulare si è spento a causa del freddo

Stando alle prime ricostruzioni emerge anche un’ipotesi drammatica: il telefono della giovane si sarebbe spento a causa delle bassissime temperature rendendo impossibile la localizzazione. Fino a poche ore prima, in quella zona il termometro era a ridosso dei -15 gradi. Soccorritori e inquirenti non escludono che la ragazza possa essersi allontanata dalla stanza dell’agriturismo dove stava trascorrendo un periodo di vacanza con i genitori, senza un abbigliamento adeguato. Da quanto si apprende, i genitori sono rimasti a lungo nel commissariato di polizia di San Candido per ricostruire le abitudini e la personalità della ragazza. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

