Tragedia in montagna: 83enne precipita da seggiovia e muore

Una donna di 83 anni ha perso tragicamente la vita cadendo all'improvviso da una seggiovia mentre si trovava ad alta quota

Tragedia infinita all’Alpe di Siusi, in Alto Adige: una sciatrice di 83 anni è morta dopo una caduta da una seggiovia. Una donna 55enne è invece ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. L’incidente si è verificato nei pressi della stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Le due sciatrici sarebbero precipitate da un’altezza di circa sette metri. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche il soccorso alpino e i carabinieri.

