Tragedia in strada, donna muore schiacciata da albero: soccorsi inutili

L'area dove si è verificato l'incidente è stata chiusa alla circolazione. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia.

Un donna è morta dopo essere stata colpita da un albero crollato in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolese, a Roma. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, la vittima aveva 81 anni e si trovava in compagnia del figlio che sarebbe rimasto illeso.

Donna morta a Roma, indagini in corso

Sull’area dove si sono verificati i fatti si sono presentati i vigili del fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato. L’area è stata chiusi al traffico veicolare e ai pedoni per permettere la rimozione dell’albero e le verifiche sugli altri arbusti.

Secondo una prima ipotesi, l’albero che ha causato la morte della donna sarebbe crollato a terra a causa del forte vento. Sul posto della tragedia si è presentato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio colposo. Al momento il fascicolo è aperto contro ignoti e nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia.