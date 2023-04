Tragedia sfiorata a Portimao durante una gara: auto finisce in tribuna – VIDEO

Spaventoso incidente in Portogallo durante una competizione: la macchina guidata da un pilota di casa è volata sugli spalti

Tragedia fortunatamente soltanto sfiorata nelle prove libere della competizione automobilistica Porsche Carrera Sprint Cup Iberica, sul circuito di Portimão.

La 911 GT3 Cup guidata dal portoghese Alexandre Areia è infatti uscita di pista alla curva-1 e ha sfondato le recinzioni terminando la propria corsa sulle tribune.

Il pubblico era a pochi metri di distanza: pilota ok

Per fortuna, non c’erano spettatori nella zona dell’impatto. Tuttavia, come testimoniato dai video che hanno fatto subito il giro su TikTok, il pubblico si trovava a pochissimi metri di distanza: se il pilota avesse perso il controllo della sua Porsche in un punto diverso, avrebbero potuto esserci vittime e feriti.

Lo sfortunato protagonista del terribile incidente, miracolosamente, sta bene ed è riuscito ad uscire dalla vettura sulle proprie gambe.