Tragedia sfiorata in casa, forte esplosione in cucina: paura per una pensionata

Momenti di paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la donna coinvolta, residente in un appartamento di Cattolica Eraclea (AG).

Paura in un appartamento di via Papa Luciani a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, dove un’esplosione in cucina ha provocato il ferimento di una donna.

Per fortuna pare che l’episodio si sia concluso senza gravi conseguenze per la signora, una pensionata.

Esplosione in casa a Cattolica Eraclea, paura per una pensionata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a provocare l’esplosione e il successivo incendio sarebbe stata una fuga di gas. Un incidente domestico, pare, che per fortuna non si è trasformato in tragedia.

I residenti dello stabile avrebbero visto tremare finestre e infissi dopo aver udito un forte boato. Una situazione insolita, che ha naturalmente messo in allarme il vicinato. Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza.

Una volta domato l’incendio e tratta in salvo la pensionata che si trovava nell’appartamento in cui si è verificata la deflagrazione, i sanitari del 118 hanno medicato le ferite – fortunatamente lievi – della malcapitata.

Immagine di repertorio