Tragedia in Spagna: italiano trovato morto in spiaggia

Gianmarco Fenzi è stato trovato senza vita a Tenerife: ignote le cause della morte. Il padre: "Mi hanno avvisato dopo una settimana"

Tragedia in Spagna, a Tenerife.

Un 29enne di Livorno, Gianmarco Fenzi, è stato trovato morto su una spiaggia nella costa di Adeje.

E’ giallo su cause e dinamiche del decesso.

Secondo quanto riportato dal giornale Il Tirreno, sulla salma del giovane è stata eseguita l’autopsia.

Il padre del giovane: “Non ho idea di come sia morto: ho scoperto della sua scomparsa solo dopo una settimana”

“Non so come è morto mio figlio. Non ho la minima idea del motivo per il quale le autorità spagnole non mi abbiano neanche avvertito, visto che solo dopo una settimana ho scoperto della scomparsa di Gianmarco. Ma non voglio incolpare nessuno, anche perché purtroppo lui non c’è più e il passato non si può cambiare”, ha detto al quotidiano il padre del ragazzo, Carlo, che intanto si è recato a Tenerife.