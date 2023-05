Shock nella spiaggia di Aretusa, trovato cadavere: scattano le indagini

Nessuna pista esclusa: scattano le indagini dopo il tragico ritrovamento in tarda serata.

Tragedia a Ortigia (Siracusa), dove nella tarda serata di ieri è stato trovato un cadavere nei pressi della spiaggia Aretusa.

Sono ancora in corso le indagini sul caso. Non sono al momento note le generalità della vittima: pare che si tratti di un uomo di circa 60 anni o poco più.

Trovato cadavere sulla spiaggia di Aretusa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fare la tragica scoperta sarebbero stati alcuni passanti. In base a quanto emerso dalle prime testimonianze sulla vicenda, il corpo sarebbe stato trovato in parte in acqua.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, i sanitari del 118 – che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso – e gli agenti della Polizia di Stato per le indagini di rito. La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine. Al momento nessuna pista rimane esclusa: sarà l’autopsia a stabilire le cause e i dettagli sulla dinamica del decesso.

Immagine di repertorio