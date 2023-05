Tragedia alla stazione di Udine: tifoso azzurro accusa malore e muore davanti ai passeggeri

Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato

A tradirlo è stato il cuore, quello che, per tutta la notte ha battuto per il suo Napoli, fresco vincitore dello scudetto. Un malore improvviso, alla stazione di Udine da dove avrebbe fatto ritorno a casa, alle 4 di mattina e per un tifoso azzurro è la fine. Tutto avviene sotto gli occhi degli altri passeggeri, alcuni dei quali pronti ad allertare il 112. Sono stati gli operatori della sala operativa a inviare un’ambulanza e un’auto medica.

Soccorsi vani

Inutili però si sono rivelati i tentativi di rianimazione. L’uomo è morto in strada per infarto fulminante, nei pressi dell’accesso alla stazione, dove si stava dirigendo per tornare a casa in treno dopo la gara di ieri alla Dacia Arena. Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato: il tifoso in passato aveva già avuto problemi di salute.