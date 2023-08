Malore fulminante, 46enne trovata morta dal fratello: sotto shock la comunità di Termini Imerese

Tragedia nel Palermitano. A trovare il cadavere sarebbe stato il fratello della vittima.

Tragedia in via Assunta a Termini Imerese, dove una donna di 46 anni è stata trovata morta in casa dal fratello.

Inutili tutti i tentativi di soccorso. Avviati gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica del decesso.

Donna trovata morta in casa a Termini Imerese

A scoprire il cadavere della 46enne nell’abitazione di via Assunta, riverso sul pavimento, sarebbe stato il fratello della vittima. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un malore fatale che non le avrebbe dato nemmeno il tempo o la possibilità di chiamare aiuto.

Il fratello della malcapitata, preoccupato dal fatto che la sorella non rispondesse al telefono, ha deciso di recarsi in casa della 46enne per verificare cosa fosse accaduto. Purtroppo i pensieri peggiori sono stati confermati.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Era già priva di vita. Secondo il parere del medico legale, si tratterebbe di un decesso per cause naturali. La salma è stata quindi restituita ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali.

Sotto shock la comunità di Termini Imerese, città dove la donna morta era molto conosciuta.

Turista morto in vacanza

Un altro decesso per un malore fatale si è registrato a Fontane Bianche, Siracusa, nelle scorse ore. Vittima un 80enne originario di Milano, colpito da un infarto mentre si trovava alla guida.

