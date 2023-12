Trapani, auto Suzuki investe pedone: la strada era al buio

Stessa sorte, alcuni giorni fa toccata a un altro pedone causa mancanza di illuminazione

Incidente stradale, questa sera, in via Ammiraglio Staiti nella zona del porto di Trapani. A essere investito un pedone da un’ auto, una Suzuki, mentre stava attraversando la strada. Il sinisto è accaduto nelle adiacenze della stazione marittima dove la strada è al buio.

Strada al buio

Stessa sorte, alcuni giorni fa toccata a un altro pedone causa mancanza di illuminazione. Un’auto lo ha investito in pieno. Questa sera un altro incidente. Scattato l’ allarme il ferito è stato trasportato in ambulanza in ospedale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.